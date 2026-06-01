İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret ederek kahraman polislerle bir araya geldi. 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda şehitleri anan Çiftçi, 'Özel Harekat, vatana ve millete adanmış şanlı bir teşkilattır' dedi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı dolayısıyla Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret ederek görev başındaki kahramanlarla bir araya geldi. Ziyaret kapsamında 15 Temmuz Şehitler Anıtı da ziyaret edilerek şehitler dualarla anıldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Çiftçi, Özel Harekat teşkilatının vatana, millete ve devlete sadakatle hizmet eden, destanlar yazmış köklü bir yapı olduğunu vurguladı. Bakan Çiftçi, 15 Temmuz gecesinde millet iradesine yönelik darbe girişiminde hainlerin Özel Harekat Başkanlığı'nı hedef aldığını hatırlatarak, o karanlık gecenin kahramanlarının Özel Harekat mensupları olduğunu ifade etti.

Şüheda Ocağı Özel Harekat Başkanlığımızda kahramanlarımızla bir araya geldik. 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret ettik.



Anadan, yardan ve serden geçerek vatana, millete ve devlete sadakatle adanan Özel Harekatımız; destanlar yazmış şanlı bir teşkilattır.



Özel Harekat'ın, 15 Temmuz'da, terörle mücadelede ve vatan savunmasında şehit düşen kahramanların emaneti olduğunu belirten Bakan Çiftçi, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı, gazilere sağlık ve afiyet dileklerini iletti. Bakan Çiftçi, Kurban Bayramı dolayısıyla Özel Harekat personelinin ve ailelerinin bayramını kutlayarak, 'Allah devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eylesin' mesajını paylaştı.