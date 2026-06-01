ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Haziran ayının ilk gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve az bulutlu Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın batı ilçeleri ve Bilecik çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu kesimlerde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Sinop'un iç kesimlerinin yer yer kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.