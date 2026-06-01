Ticaret Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan bir otomotiv firmasına 863 milyon TL idari para cezası verildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlık, uygulanan cezanın 863 bin 580 TL olduğunu bildirdi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, kamuoyunda yer alan bir otomotiv firmasına yönelik '863 milyon TL idari para cezası kesildiği' yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Reklam Kurulu'nun 9 Nisan 2026 tarihli toplantısında bir araç modelinin tanıtımlarında yer alan bazı teknik donanım bilgilerinin gerçeği yansıtmadığının tespit edildiği belirtildi.

Bu kapsamda ilgili firmaya 863 bin 580 TL idari para cezası ile reklamları durdurma yaptırımı uygulandığı ifade edilen açıklamada, bazı medya kuruluşlarında yer alan '863 milyon TL ceza' iddialarının asılsız olduğu vurgulandı.

Bakanlık ayrıca, Reklam Kurulu tarafından uygulanabilecek idari para cezalarının reklamın yayımlandığı mecraya göre değişiklik gösterdiğini hatırlattı.

Buna göre 2026 yılı için televizyon reklamlarında uygulanabilecek en yüksek ceza tutarının 31 milyon 808 bin 530 TL, internet reklamlarında 8 milyon 635 bin 800 TL, afiş, açık hava ilanı ve benzeri mecralarda ise 863 bin 580 TL olduğu belirtildi.

Açıklamada, Reklam Kurulu tarafından verilen reklam durdurma kararlarına uyulmaması halinde ise idari para cezalarının yeniden uygulanabileceği kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla kaynağı belirsiz ve gerçeği yansıtmayan iddialara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.