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Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlatıldığını bildirdi.

Kaza anı işyeri güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Rasim Betir Paşa Bulvarı eski sanayi içinde K. A. idaresindeki 34 YP 5166 plakalı otomobil ile F. Ç. yönetimimdeki 81 ABH 058 plakalı otomobil çarpıştı.