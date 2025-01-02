Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, 2024 yılında 288 bin 518'i yabancı olmak üzere toplamda 6 milyon 550 bin 480 kişi tarafından ziyaret edildi. Yılın en çok ziyareti Kasım ayında gerçekleşirken, yıl içerisinde 8 ülkenin Cumhurbaşkanı da heyetleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret edenler arasında yer aldı.ANKARA (İGFA) - Geçtiğimiz yıl ilginin yoğun olduğu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, yıl boyunca çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Anıtkabir Komutanlığı'nın resmi internet sitesinden derlenen bilgilere göre, bu yıl en çok Ekim ve Kasım aylarında 1 milyonu aşan kişi Ata'nın huzuruna koştu.

2024 yılında toplam 6 milyon 550 bin 480 yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Anıtkabir, 2023'te 6 milyon 30 bin 680, 2022'de ise 3 milyon 966 bin 286 kişi tarafından ziyaret edilmişti.

İşte Anıtkabir'in 2024 yılında aylık ziyaretçi sayısı:

2024 YILI ZİYARETÇİ SAYILARI AY YERLİ YABANCI TOPLAM OCAK 217.875

11.551

229.426

ŞUBAT 213.589

12.814

226.403

MART 204.942

18.747

223.689

NİSAN 491.254

22.351

513.605

MAYIS 546.301

31.322

577.623

HAZİRAN 322.205

23.548

345.753

TEMMUZ 366.605

21.813

388.418

AĞUSTOS 705.424

23.337

728.761

EYLÜL 349.797

36.954

386.751

EKİM 1.104.917

41.160

1.146.077

KASIM 1.492.804

25.261

1.518.065

ARALIK 246.249

19.660

265.909



Öte yandan Anıtkabir'i 2024 yılında ziyaret eden yabancı ülke heyetleri ve tarihleri ise şöyle: