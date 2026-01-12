Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, il merkezi ile Boğaziçi ve Beyköy beldelerinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri için toplanma alanları, yürüyüş güzergâhları, miting yerleri ve dağılma istikametleri tespit edildi. Buna göre, Düzce Merkezde 1 No'lu toplanma yeri Uzunmustafa Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nın Uzunmustafa Caddesi girişi olarak belirlendi. Bu noktadan Uzunmustafa Caddesi, Kuyumcuzade Bulvarı ve İstanbul Caddesi güzergâhı takip edilerek Kültür Mahallesi Anıtpark Meydanı'na yürüyüş yapılabilecek.

2 No'lu toplanma yeri ise Cedidiye Mahallesi'nde Cedidiye Camisi önünde bulunan Belediye Meydanı olarak tespit edildi. Buradan İstanbul Caddesi, Gaziantep Caddesi ve Spor Sokak üzerinden Anıtpark alanına yürüyüş gerçekleştirilebilecek.

Düzce Merkez'de açık hava toplantısı (miting) alanı olarak Kültür Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı (Anıtpark) önü belirlendi. Toplantıların ardından katılımcılar Mehmet Akif Caddesi, Spor Sokak, Park Sokak ve İstanbul Caddesi istikametine dağılacak. Alternatif yürüyüş için toplanma yeri Bahçeşehir Güzelbahçe Mahallesi'nde Kuzey Çevre Yolu 8. Düzce Bulvarı girişi (AFAD Kavşağı) olarak açıklandı. Alternatif miting alanı ise Güzelbahçe ve Esentepe mahallelerinde 6., 7. ve 8. bulvarlar arasında kalan Atatürk Anıtı önü olarak belirlendi.

Boğaziçi Beldesinde toplanma yeri Yazlık Mahallesi kahvehaneler bölgesi önü olarak tespit edildi. Yürüyüşler Yazlık Mahallesi tali yolu ve belediye caddesi üzerinden belediye önündeki açık alanda sona erecek. Dağılma ise Beyazıt Sokak ve Nursel Sokak istikametlerinden yapılacak.

Beyköy Beldesinde ise Beyköy Belediyesi önü ve meydanı ile Beyköy Merkez Camisi önündeki boş alan toplanma yeri olarak belirlendi. Yürüyüşler Samandere Köyü istikametine doğru ilerleyerek Kaledibi-Beytepe yol ayrımında sona erecek.

Öte yandan Düzce Belediyesi'ne ait il genelinde 98 durak raketi, 49 raket, 155 billboard, 18 euroboard, 2 totem, 1 banklı raket ve 6 megavizyon olmak üzere açık hava reklamcılığına yönelik kent mobilyalarının bulunduğu bildirildi. Açıklamada, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yer ve güzergâhları ile afiş ve pankart asılacak alanların, 2911 Sayılı Kanun'un 6'ncı maddesi ve ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda belirlendiği kaydedildi.