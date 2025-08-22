KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Başkan Tahir Büyükakın’ın sürdürülebilir su yönetimi vizyonu doğrultusunda önemli bir iş birliğine imza attı.

İSU ile Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (Ford Otosan) arasında imzalanan protokolle, Yeniköy Atık Su Arıtma Tesisi’nde arıtılan atık su, Ford Otosan Gölcük fabrikalarında kullanılmak üzere geri kazanım suyu iletim sistemiyle sağlanacak. Bu adım, içme suyu kaynakları üzerindeki baskıyı azaltırken sanayi tesislerine çevre dostu ve kesintisiz bir su kaynağı sunacak.

İSU GENEL MÜDÜRÜ ALİ SAĞLIK: “SUYA İKİNCİ BİR GÖREV VERİYORUZ”

Protokolün ardından konuşan İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, “İklim krizi ve kuraklık nedeniyle su arzı azalırken talep artıyor. Geri kazanım suyuyla suya ikinci bir görev kazandırıyoruz. Ford Otosan’ın bu talebi, sanayicilere örnek olacak. Sürdürülebilirlik hedeflerimiz için önemli bir adım attık” dedi.

FORD OTOSAN’DAN MÜJDAT TİRYAKİ: “TEMİZ SU TÜKETİMİ yüzde 40 AZALACAK”

Ford Otosan Yeni Projeler ve Yatırımlar Lideri Müjdat Tiryaki, “Sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda temiz su kullanımını azaltmayı hedefliyoruz. Bu iş birliğiyle temiz su tüketimimizi yüzde 40 oranında düşüreceğiz. İSU’ya teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

2024 sonu itibarıyla Kocaeli’de sanayide kullanılan 47,3 milyon metreküp suyun 17 milyon metreküpü geri kazanım suyundan karşılandı, böylece yüzde 36 tasarruf sağlandı. Ford Otosan ile yapılan protokol, sanayide geri kazanım suyu kullanımını daha da artıracak.