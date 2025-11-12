Bunlar da ilginizi çekebilir

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay yerine tedbir amaçlı sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Tır sürücüsü, çevredeki vatandaşlarla birlikte yangına müdahale ederek alevlerin araca sıçramasını önledi.

Balataların ısınması nedeniyle lastiklerden duman yükselmesi üzerine sürücü, çevredeki diğer araç sürücülerinin uyarısıyla aracını yol kenarına çekti.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce-Zonguldak bağlantı yolunun Boğaziçi mevkisinde seyir halindeki bir tırın dorsesinde yangın çıktı.

