Düzce-Zonguldak bağlantı yolunun Boğaziçi mevkisinde seyir halindeki bir tırın dorsesinde yangın çıktı. Yangın, sürücü ve vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) -
Balataların ısınması nedeniyle lastiklerden duman yükselmesi üzerine sürücü, çevredeki diğer araç sürücülerinin uyarısıyla aracını yol kenarına çekti.
Tır sürücüsü, çevredeki vatandaşlarla birlikte yangına müdahale ederek alevlerin araca sıçramasını önledi.
Olay yerine tedbir amaçlı sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Yangın nedeniyle yolda kısa süreli trafik yoğunluğu oluşurken, tırın dorsesinde maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.