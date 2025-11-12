Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunu güçlendiren 2025 Aile Yılı, bir dönüm noktası olacağını söyledi. Doğum yardımlarını doğrudan annelerin hesabına yatırdıklarını anımsatan Bakan Göktaş, destekleri çocukların 5 yaşını doldurana kadar sürdüreceklerini kaydetti. Göktaş, Mayıs'tan bu yana 567 bin 546 çocuk için 5,86 milyar lira ödeme yapıldığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Ailenin Türk milletinin kökü, kültürün taşıyıcısı ve medeniyetin temeli olduğunu vurgulayan Göktaş, 'Aileyi korumak ve güçlendirmek, bir sosyal politika olmanın ötesinde, tarihe, kültüre ve geleceğe karşı bir sorumluluktur.' dedi.

Göktaş, evlilik yaşı ile boşanma ve evlenmeme oranlarının yükselmesiyle tek kişilik hane oranının yüzde 20'ye ulaştığını belirterek, Aile Enstitüsü'nün bu dönüşümü analiz eden çalışmalarına başladığını hatırlattı. 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planı'nı kararlılıkla uyguluyoruz.' diyen Göktaş, 2025'in 'Aile Yılı' olarak ilan edildiğini ve bu kapsamda önemli politikalar hayata geçirdiklerini ifade etti.

AİLE VE GENÇLİK FONU 81 İLDE

Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nun 81 ilde yaygınlaştırıldığını belirterek, bugüne kadar 62 bin 74 çiftin projeden yararlanmaya hak kazandığını, 49 bin 112 çifte toplam 7,37 milyar lira ödeme yapıldığını söyledi. Çiftlerin evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden 125 bin kişinin faydalandığını aktaran Göktaş, kredi miktarının 25 yaşına kadar olan gençler için 250 bin liraya, 26-29 yaş aralığındaki gençler için ise 200 bin liraya yükseltildiğini bildirdi.

DOĞUM YARDIMI REFORMU

Bakan Göktaş, doğum yardımında yapılan yeni düzenlemeyle ilk çocuk için 5 bin lira, ikinci çocuk için aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira destek verildiğini açıklayarak, Mayıs'tan bugüne kadar 567 bin 546 çocuk için 5,86 milyar lira ödeme gerçekleştirdiklerini kaydetti. Göktaş, kreş yatırımlarının da tasarruf tedbirleri kapsamı dışına çıkarıldığını belirtti.

Bu yıl geçici ve profesyonel koruyucu aile modellerinin pilot uygulamasına geçildiğini belirten Bakan Göktaş, 1307 çocuk evinde 13 bin 813 çocuğa hizmet verildiğini ifade ederek, korumadaki çocuklardan 286'sının üniversiteye yerleştiğini, 65 bin 534 gencin ise kamu kurumlarında istihdam edildiğini söyledi.

Engelli bireylere yönelik hizmetleri anlatan Göktaş, '106 merkezde 6 bin 879 engelli bireye, 330 özel bakım merkezinde 31 bin 480 kişiye yatılı bakım hizmeti veriyoruz.' dedi.

Evde Bakım Yardımı kapsamında 521 bin kişiye destek olduklarını, bu kişiler için aylık 11 bin 702 lira ödeme yapıldığını açıkladı. 'Engelli istihdamını 14 kat artırarak 81 bin 677 kişiye ulaştırdık.' diyen Göktaş, 2026 yılı sonuna kadar 3 engelsiz yaşam merkezi ve 2 gündüzlü hizmet merkezinin daha açılacağını bildirdi.

https://twitter.com/MahinurOzdemir/status/1988575937462419567

YAŞLI NÜFUSA YENİ DESTEKLER

Bakan Göktaş, Türkiye'nin hızla yaşlanan bir nüfusa sahip olduğunu belirterek, '2040 yılında yaşlı oranının yüzde 16'yı aşması bekleniyor.' dedi.

Bakanlığın 172 huzurevinde 15 bin, 280 özel huzurevinde ise 13 bin 633 yaşlıya hizmet verdiğini ifade eden Göktaş, 2026'da 8 yeni huzurevinin açılacağını açıkladı.

Öte yandan Kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 35,7'ye, istihdam oranının ise yüzde 31,8'e yükseldiğini belirten Göktaş, kadın girişimciliğini teşvik eden 'kadingirisimci.gov.tr' platformunu tanıttı. 'Türkiye'nin Mühendis Kızları' projesiyle bin 546 kız öğrenciye burs ve mentorluk desteği sağladıklarını, 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar' projesiyle 4500 genç kadına mesleki eğitim ve psikososyal destek sunduklarını ifade etti.

'Şiddete karşı sıfır tolerans' ilkesini vurgulayan Göktaş, 6284 sayılı kanun ve Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişikliklerle güçlü bir yasal altyapı oluşturduklarını belirtirken, 5. Ulusal Eylem Planı'nın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde açıklanacağını duyurdu. Göktaş, araştırmalarında dijital şiddet ve ısrarlı takiple ilgili ilk kez kapsamlı veriler elde ettiklerini söyledi.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE ÖZEL DESTEK

Bugüne kadar 51 bin 947 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdam edildiğini bildiren Bakan Göktaş, ayrıca doğal gaz faturalarında yüzde 50 indirim uygulaması başlattıklarını ve özel okullarda şehit ve gazi çocuklarından yemek ve kırtasiye ücreti alınmadığını belirterek, Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan bin 3 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla devletin şefkat elini vatandaşlara uzattıklarını ve sosyal yardım modelinin 22 ülke tarafından örnek alınan bir sistem haline geldiğini söyledi.