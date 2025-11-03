Düzce'nin Orhangazi Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) -Düzce'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Alınan bilgiye göre kaza, Necmi Hoşver Caddesi'nde meydana geldi.
Vahide K. idaresindeki 81 MA 0825 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen İslam D. yönetimindeki 16 BER 992 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Vahide K. yola savruldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Vahide K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.