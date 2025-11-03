ANKARA (İGFA) -Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı 'Millete Sesleniş' konuşmasında; konut, savunma, turizm ve şehirleşme projeleriyle Türkiye'nin kalkınma hamlelerini sürdürdüğünü duyurdu. Terör tehdidinin kalıcı olarak bitmesiyle Doğu ve Güneydoğu çok farklı bir ivme yakalayacağını belirten Erdoğan, 'İstanbul kadar Diyarbakır kazanacak, Van kazanacak, Bitlis kazanacak' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Millete Sesleniş' konuşması yaptı.

Önemli projeler ve hedeflere ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilde 500 bin konut inşa edilecek 'yüzyılın konut projesi'ni başlattıklarını belirterek, başvuruların 10 Kasım'da başlayacağını ve ilk teslimatın Mart 2027'de yapılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirlerin 'mahalle konaklarıyla' süsleneceğini ifade etti.

Savunma sanayisine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altay tanklarından Kaan insansız hava aracına kadar projelerde ilerlemeyi sürdürdüklerini söyledi.

Eurofighter anlaşmasının imzalandığını ve müttefiklerle 'kazan-kazan' politikasıyla iş birliğinin süreceğini vurgulayan Erdoğan, İstanbul'a Türkiye'nin en büyük şehir parkını kazandırdıklarını ve millet bahçelerinin afet toplanma alanı olarak da hizmet edeceğini belirtti.

Bu arada turizm sektöründeki gelişmelere de dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002'den bu yana sektörde büyük atılım yaşandığını, turizm gelirlerinin geçen yıla göre artarak 61,1 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

Kartalkaya'daki otel yangını davasında verilen mahkeme kararlarının kamuoyunda yüreklerdeki yangına su serptiğini aktardı.

'KAZANAN 86 MİLYONUN HER BİR MENSUBU OLACAK'

Terörle mücadele ve bölgesel kalkınma konularına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle Doğu ve Güneydoğu'nun yeni bir ivme yakalayacağını belirterek, Diyarbakır, Van ve Bitlis'in kalkınmasıyla kazananın 86 milyonun her bir üyesi olacağını vurguladı. Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreci ile bölge turizminin de şaha kalkacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı, ülkenin istikbalini tarım, sağlık ve ekonomik kalkınma alanlarında birlikte inşa edeceklerini sözlerine ekledi.