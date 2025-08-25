Bunlar da ilginizi çekebilir

Otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza dolayısıyla bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada otomobil sürücüsü K.Eser ve yolcu S.Küçükköse yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akçakoca istikametine seyreden K.Eser (26) yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen D.D.’nin kullandığı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil orta refüje çıkarak durabildi.

Düzce’nin Beyciler Işıklı mevkiinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza sonrası kapanan yol yeniden trafiğe açıldı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’nin Beyciler Işıklı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil tıra çarparak kontrolden çıktı.

