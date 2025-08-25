Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Antalya’da eğitim uçuşu yapan Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçağının Burdur Karacaören Barajı’nda kırıma uğradığını duyurdu. Uçaktaki iki personelin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Orman Genel Müdürlüğü’ne ait bir yangın söndürme uçağının Antalya’da gerçekleştirdiği eğitim uçuşu sırasında Burdur’un Karacaören Barajı’nda su alma manevrası yaparken kırıma uğradığını açıkladı.

Alınan bilgiye göre olay bugün saat 11:00 civarında yaşandı.

Genel Müdürlük envanterinde bulunan AT-802F modeli amfibi yangın söndürme uçağı, eğitim uçuşu sırasında Burdur'un Bucak ilçesi Karacaören Barajı'nda su alımı esnasdında kırıma uğradı. Uçakta bulunan iki mürettebatın sağ olarak kurtarıldığı olayda, balıkçı teknelerin yardımıyla kurtarılan pilotların tedbir amaçolı Bucak Devlet Hastanesi'nde müşahade altına alındığı öğrenildi.

https://twitter.com/akadirpolat1/status/1959918665937060097

Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, "Uçakta bulunan iki personelimizin sağlık durumu çok şükür iyidir. Orman kahramanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim bütün ekiplerimizi her türlü kazadan korusun.” ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.