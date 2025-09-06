Bunlar da ilginizi çekebilir

Ekipler kazaya ilgili soruşturma başlattı.

Dinçer'e olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulup yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevkedildi.

DÜZCE (İGFA) - Düzce'ye merkeze bağlı Burhaniye mahallesi istiklal caddesi üzerinde E.Keleş idaresindeki 81 ACT 460 otomobil ile B.Dinçer yönetimindeki 81 AES 764 plakalı motosiklet çarpıştı.

Düzce Burhaniye mahallesi istiklal caddesi üzerinde E. Keleş idaresindeki 81 ACT 460 otomobil ile B. Dinçer yönetimindeki 81 AES 764 plakalı motosiklet çarpıştı.HABER ÖZEL TV

