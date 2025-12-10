Bursa Gemlik Belediyesi, kent genelinde çevre temizliği, altyapı güvenliği ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını tüm müdürlükleriyle birlikte aralıksız sürdürüyor.

BURSA (İGFA) - Çarşı Deresi'nden sahil bölgelerine, merkez mahallelerden kırsal yerleşimlere kadar geniş bir alanda yürütülen faaliyetler, hem günlük yaşamı kolaylaştırmayı hem de kentte düzenli, sağlıklı ve güvenli bir çevre oluşturmayı amaçlıyor.



ÇARŞI DERESİ'NDE DÜZENLİ TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Gemlik Belediyesi, Çarşı Deresi'nde gerçekleştirdiği düzenli temizlik çalışmalarıyla derenin doğal akışını sağladı. Dere yatağında biriken çamur, balçık, yabani otlar ve evsel atıklar temizlenerek hem çevre kirliliği hem de kötü koku oluşumu önlendi. Yapılan çalışmalar sayesinde taşkın riski de önemli ölçüde azaltıldı.





KURŞUNLU SAHİLİNDE DENİZ TAŞMASI SONRASI HIZLI MÜDAHALE

Kurşunlu Sahil Yolu Caddesi'nde gerçekleşen deniz taşması sonrası cadde üzerinde oluşan kum, çamur ve atıklar Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlenerek güzergâh kısa sürede güvenli ve kullanılabilir hale getirildi.



KENT GENELİNDE SÜPÜRME VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde toz, çöp ve atıkların giderilmesi amacıyla cadde ve sokaklarda düzenli süpürme çalışmalarını sürdürüyor. Hedef, daha temiz, düzenli ve sağlıklı bir kent ortamı yaratmak.





YABANİ OT TEMİZLİĞİ İLE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ VE ZARARLILAR ÖNLENİYOR

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Hamidiye Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde yabani ot biçme çalışmaları gerçekleştirdi. Bu çalışmalar sayesinde hem görüntü kirliliği azaltıldı hem de haşere ve diğer zararlıların oluşumu engellendi.



ALTYAPI GÜVENLİĞİ İÇİN KIRSALDA DA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez mahallelerin yanı sıra kırsal bölgelerde de altyapı güçlendirme çalışmalarını yürütüyor. Özellikle eğimli alanlarda toprak kaymalarını önlemeye yönelik mühendislik çalışmaları titizlikle uygulanıyor.





UMURBEY KENAR SOKAK'TA İSTİNAT DUVARI GÜVENLİĞİ ARTIRACAK

Umurbey Kenar Sokak'ta yapımı devam eden istinat duvarı tamamlandığında, bölgede olası çökme ve kayma riskleri tamamen ortadan kaldırılacak. Bu çalışma, yol güvenliğini artırırken altyapının dayanıklılığını da güçlendirecek.