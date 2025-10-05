Bunlar da ilginizi çekebilir

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan A. Yöndem, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgilere göre, Kaynaşlı ilçesi Çatalçam köyü ormanlık alanda seyir halinde olan traktör, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

