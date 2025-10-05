Meteoroloji, Türkiye'nin kuzey ve batısında yağmur beklediğini, diğer bölgelerde hava durumunun açık ve az bulutlu olacağını duyurdu. Hava sıcaklıkları batıda mevsim normallerinde, diğer bölgelerde ise normallerin üzerinde olacak. Rüzgar ise bugün güneyden hafif esecek.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 Ekim Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, İstanbul, Sakarya, Bursa, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Rize çevreleri, Ordu'nun, Giresun'un ve Trabzon'un iç kesimleri ile Kastamonu'nun ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edildi.

Hava sıcaklığının, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin edildi.