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Kuryenin sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi paylaşılmazken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

17 AEY 087 plakalı motosikletiyle sipariş teslimatına giden ve ismi henüz öğrenilemeyen kurye, karanlıkta yola aniden çıkan bir köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşerek yola savrulan kurye, yaralandı.

Çamköy çevre yolunda sipariş teslimatına giden motosikletli kurye, karanlıkta aniden önüne çıkan köpeğe çarparak yaralandı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Çamköy çevre yolu Çamköy mevkisinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, bir motosikletli kurye yaralandı.