AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Gümüşhane, Nevşehir ve Tokat'ta gerçekleştirilen belde seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın 6 belediyeden 5'ini kazandığını belirterek sonuçları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiklerini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Bağtaşı ile Reşadiye'ye bağlı Yolüstü'nün yeniden 'belde 'statüsü kazanması ardından YSK'ca gerçekleştirilen ara seçimlerde seçmen belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Bağtaşı Beldesi Belediye Başkanlığı'na kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Mustafa Karadağ seçilirken, Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü beldesinin belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Mustafa Altın kazandı. Çevrecik'te 7 sandıkta 2 bin 166 seçmen oy kullandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, belediye başkanlığını 877 oy alan CHP'nin adayı Nazım Demirkol kazandı. Kuşçu Beldesi'nde yapılan seçimlerde ise kesin olmayan sonuçlara göre, belediye başkanlığına 373 oy alarak MHP'nin adayı Hikmet Temizel seçildi.

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Tekke beldesinin belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Kemalettin Demirkıran kazandı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinin belediye başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Mustafa Özer seçildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Gümüşhane, Nevşehir ve Tokat'ta bulunan 6 beldede gerçekleştirilen seçimlerin sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından vieolu paylaşımda bulundu. Cumhur İttifakı'nın seçimlerde önemli bir başarı elde ettiğini ifade eden Demir, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 6 beldeden 5'ini kazandıklarını belirterek, 'Zafer yine AK Parti'nin, kazanan yine Türkiye' mesajını verdi.

Seçim sonuçlarını telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz ettiklerini aktaran Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazanan belediye başkanlarını, il teşkilatlarını ve parti mensuplarını tebrik ettiğini söyledi. Demir paylaşımında, AK Parti'nin yerel yönetimlerdeki başarısını sürdüreceğini belirterek, 'Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı şehirlerden aldığımız güçle inşa etmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Zafer yine AK Parti'nin! Kazanan yine Türkiye!



Gümüşhane, Nevşehir ve Tokat'ta 6 beldede yapılan seçimlerde AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 5'ini kazanmamızın ardından Sayın Cumhurbaşkanımız'a seçim sonuçlarını telefondan arz ettik.



Sayın Cumhurbaşkanımız yoğun bir çaba: pic.twitter.com/rni7Upa4cO Konya'da uyuşturucuya darbe! İçeriği Görüntüle June 7, 2026