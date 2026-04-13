Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes bölgesinde gerçekleştirdiği kapsamlı temizlik çalışmalarıyla hem çevre duyarlılığını güçlendirdi hem de vatandaşlara daha temiz ve konforlu alanlar sundu.

KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde çevre dostu anlayışla hizmetlerini sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çevre temizliği ve sürdürülebilir şehircilik anlayışı doğrultusunda çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Erciyes Dağı eteklerinde yer alan Tekir ve Hacılar bölgeleri başta olmak üzere geniş bir alanda kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı Erciyes Tekir Bölgesi, Erciyes Hacılar Bölgesi, Tekir Piknik Alanı ve Erciyes Dağı yolu üzerinde yürütülen çalışmalarda, çevreye bırakılan atıklar titizlikle toplandı. Özellikle doğaya gelişigüzel bırakılan cam, plastik ve ambalaj atıkları ekipler tarafından tek tek ayrıştırıldı.

Sürdürülen çalışmalar kapsamında, 13 kişilik ekip; pist bölgeleri, yürüyüş yolları, kaldırımlar, merdivenler, otoparklar ve mesire alanlarında detaylı temizlik faaliyetleri yürüttü. Ayrıca kış sezonu boyunca kar temizliği çalışmaları da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Toplanan atıklar geri dönüşüm süreçlerine kazandırılırken, Büyükşehir Belediyesi, Erciyes'in doğal yapısının korunması ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılması adına çalışmalara periyodik olarak devam edecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, doğaya saygılı hizmet anlayışıyla Erciyes'i dört mevsim temiz, düzenli ve yaşanılabilir tutmaya devam ediyor.