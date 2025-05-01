Düzce merkez Burhaniye Mahallesi General Kazım Sokak üzerinde park halindeki bir otomobil, kimliği belirsiz maskeli bir kişi tarafından kundaklandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Elif Y.'e ait 81 AAN 528 plakalı otomobilin üzerine gece saatlerinde maskeli bir kişi tarafından yanıcı madde döküldüğü ve ateşe verildiği iddia edildi.

Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112'ye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Görgü tanıkları, otomobili kundaklayan şahsın olay sonrası hızla bölgeden uzaklaştığını belirtti.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.