Düzce'de Olimpiyat Mevkii'nde dönüş olmayan yerde dönüş yapmaya çalışan bir otomobil sürücüsü motosikletli sürücünün kaza yapmasına sebep oldu. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Kaza, Düzce Merkez Olimpiyat Mevkii 1125 sokak üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre C.G. idaresindeki 81 DF 385 plakalı otomobil dönüş olmayan yerde dönüş yapınca, arkadan seyreden T.O. yönetimindeki 81 AED 693 plakalı motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybederek otomobile çarparak yere savruldu. Kazada savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı motorsiklet sürücüsü T.O., yapılan ilk müdahale sonrasında ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.