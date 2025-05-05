Düzce'de motosiklet çekiciye çarptı. Sürücü yaralandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce D-100 karayolu Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde M.Z.K. idaresindeki 81 ADY 944 plakalı motosiklet, aynı yönde seyir halinde olan F.G. kullandığı 81 ACC 161 plakalı çekici aracına arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü çekicinin üzerine savruldu.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahale çekici kasasında yapıldıktan sonra ambulansla Düzce Atatürk Devlet hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: igf