Bunlar da ilginizi çekebilir

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Düzce'de motosiklet çekiciye çarptı. Sürücü yaralandı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce D-100 karayolu Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde M.Z.K. idaresindeki 81 ADY 944 plakalı motosiklet, aynı yönde seyir halinde olan F.G. kullandığı 81 ACC 161 plakalı çekici aracına arkadan çarptı.