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Meydana gelen kaza anı aynı istikamette seyir halinde olan başka bir araç kamerası tarafından kayıt aldına alındı.

Düzce'de kar yağışı etkisini sürdürürken yeni açılan Çevre Yolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç tarlaya devrildi. Kaza anı kameraya yansıdı. Sefer Demir / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de yapılan uyarılarla birlikte etkisini gösteren kar yağışı il genelinde etkili oldu.