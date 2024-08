Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras, Birlik Encümeni ile beraber 21-23 Ağustos tarihlerinde Yunanistan’ın Rodos adasına bir ziyaret düzenledi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras’a Rodos adası ziyaretinde Birlik Encümenleri Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun’un yanı sıra Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve CHP Muğla il BaşkanıZekican Balcı eşlik etti.

Görüşmelerde iklim krizi, barış, bölgesel kalkınma ve sürdürülebilirlik konuları ele alındı. İklim değişikliğiyle mücadele için stratejiler geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması ve çevre dostu uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, barış ortamının sağlanmasının bölgesel kalkınma için önemli olduğu ifade edildi ve toplumların dayanışma içinde hareket etmesi gerektiği hakkında görüş birliğine varıldı.

Yapılacak olan çalışmalar ile Muğla ve Rodos’un kültürel ve doğal güzelliklerini ön plana çıkararak turizm potansiyelini arttırmayı ve iş birliğine dayalı projelerin hayata geçirilmesini desteklenmesi hedefleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, seçim sürecinden bu yana dile getirdiği “Dünya Kenti Muğla” hedefini gerçekleştirmek için çalıştıklarını, her geçen gün yeni adımlar attıklarını belirtti. Başkan Aras “Dünya Kenti Muğla vizyonuyla uluslararası iş birliği projelerini kararlılıkla takip edeceğiz ve bu girişimler her iki bölge için yeni fırsatlar sunacak. Denizin, doğanın ve tarihi dokunun korunmasına yönelik önemli adımlar atmayı da amaçlıyoruz. Birlikte, barış içinde yapacağımız çalışmalar kalkınma ve sürdürülebilirlik konusunda iki bölgeye de önemli katkılar sunacak. Dünya Kenti Muğla vizyonumuz doğrultusunda kent diplomasisi stratejimizi her geçen gün çeşitlendiriyor, başta Ege ve Akdeniz’deki komşularımızla birlikte daha dirençli, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.” İfadelerini kullandı.

Başkan Ahmet Aras ayrıca Yunanistan’ın başkenti Atina Belediye Başkanı Haris Doukas ile de bir görüşme gerçekleştirdi.