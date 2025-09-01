Düzce’de esnaflık yapan Abdülkerim Arıcı, sabah saatlerinde eski sanayi sitesindeki dükkânında asılı halde ölü bulundu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay, sabah erken saatlerde Eski Sanayi Sitesi’nde meydana geldi.

Dükkânın balkon kısmında bir kişinin asılı olduğunu fark eden çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemede, yaşamına son verdiği değerlendirilen kişinin bölgede esnaflık yapan Abdülkerim Arıcı olduğu belirlendi.

Arıcı’nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından bulunduğu yerden indirilerek otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.