Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiğini ve şüphelilerin DEAŞ terör örgütüne müzahir kişilerle yüksek meblağlı para transferi ilişkisi içerisinde olduklarının tespit edildiğini açıkladı.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında S.O. (1971 doğumlu, Irak doğumlu, Türk vatandaşı, işsiz), O.A.D.D. (1996 doğumlu, Irak uyruklu, işsiz) ve O.F.K.A-K. (1997 doğumlu, Irak doğumlu, oto yıkamacı) bulunuyordu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.O. ve O.A.D.D. tutuklanırken, O.F.K.A-K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de, silahlı terör örgütü DEAŞ'a üye olma ve terörizmin finansmanı suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında üç şüpheliye operasyon düzenlendi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen DEAŞ soruşturmasında 3 şüpheli gözaltına alındı. Mahkeme, 2 şüphelinin tutuklanmasına, 1'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

