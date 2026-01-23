İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından işlem başlatıldı. 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 41 şüpheli gözaltına alındı.

Papara Hakkında Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Aklama Soruşturması: 41 Gözaltı

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörün Finansmanının Önlenmesi ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yetkilileri hakkında 7258 sayılı Kanun'a muhalefet ile kara para aklama suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma dosyasında yer alan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ve MASAK analizleri doğrultusunda; yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme kuruluşları aracılığıyla sistematik şekilde transfer edildiği belirlendi. Bu gelirlerin daha sonra çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, örgütsel yapı içerisinde yer alan bazı şüphelilerin; yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler üzerinden yönlendirilmesine aktif şekilde katıldıkları ortaya konuldu. Şüphelilerin bu faaliyetlerle 'para nakline aracılık etme' suçunu işledikleri değerlendirildi.

Bu kapsamda, örgüt hiyerarşisi içinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol aldıkları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 41 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, finansal ve dijital delillere el konulurken; suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarına da el koyma işlemi uygulandı. Ayrıca, Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın; mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.