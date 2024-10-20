Adıyaman Kahta Karayolunda meydana gelen kazada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atan araçta bir kişi öldü, üç kişi ise ağır yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Kahta karayolu üzerinde, fuar alanı mevkisinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı. Araçta bulunan Mahbube Vural (39), Mikail Vural (47) ve Elif Vural (12) ağır yaralanırken, Mustafa Vural (49) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti.

Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazanın, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mustafa Vural’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, emniyet yetkilileri, kazanın kesin sebebini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.