Düzce Valiliği, orman yangınlarını önlemek adına aldığı kararla bidon ve şişelerle akaryakıt satışını yasakladı. Zorunlu hallerde kolluk bilgisi şartı getirildi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Türkiye’de artan orman yangınları sonrası Düzce Valiliği, 2025/07 sayılı Valilik Kararı ile il genelinde yeni bir önlem aldı.

Karara göre, zorunlu haller dışında bidon, şişe gibi kaplarla akaryakıt alımı ve satışı yasaklandı. Bu karar, orman yangınlarının önlenmesine katkı sağlamak amacıyla alındı.

Zorunlu durumlar (örneğin arızalı araçlar veya tarım-orman ekipmanları) hariç, Düzce’de bu tür yakıt işlemleri durduruldu.

Zorunlu durumlarda, satış öncesi kolluk birimlerine bilgi verilmesi zorunlu hale getirildi.

Yakıt alan kişinin kimlik fotokopisindeki arka yüzüne el yazısıyla adres, iletişim, gerekçe ve miktar yazılacak; belgeler firma yetkilisine özel saklanacak ve bir kopyası 24 saat içinde polis veya jandarmaya teslim edilecek.

Akaryakıt istasyonlarındaki dosyalar, Polis Merkezi Amirliği veya Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından denetlenebilecek.