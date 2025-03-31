Düzce'de aralarında husumet olan iki kişi çıkan kavganın büyümesi sonucu bıçakla yaralandılar.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Düzce merkezde bulunan bir AVM önünde daha önceden aralarında husumet olan 2 kişi arasında çıkan kavganın büyümesi sonucu birbirlerine bıçakla saldırdılar.

Çeşitli yerlerinden yaralanan husumetli kişilerden bir tanesi olay yerini terkedip kaçtı.

Yaralanıp bölgedeki bir esnafa sığınan bir kişinin boyun ve karnından bıçak darbesi aldığı tespit edildi.

Esnafların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs olay yerine gelen ambulansla Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ekipler, olay yerinden kaçan kişinin yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlattı.