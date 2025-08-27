Düzce kent merkezinde bulunan Aşiyan Konakları’nda geleneksel olarak her yıl düzenlenen etkinlik, bu yıl da site yönetiminin organizasyonuyla geniş bir katılımla gerçekleştirildi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Aşiyan Konaklarında düzenlenlenen geleneksel etkinlikte yöresel sanatçılar sahne alırken, hem site sakinleri hem de çevre mahallelerden gelen vatandaşlar keyifli akşam geçirdi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde efe gösterileri sergilenirken, Karadeniz ezgileri kemençe eşliğinde seslendirildi ve horonlar oynandı.

Geleneksel hale gelen bu buluşmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren site sakinleri, etkinliğin önümüzdeki yıllarda da sürdürülmesini istediklerini ifade etti.