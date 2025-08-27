Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Millet Mahallesi’nde önce kadın esnaflarla kahvaltıda bir araya geldi, sonra Kapalı Pazar Alanı esnafını ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Millet Mahallesi’nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Önce çoğunluğu kadınlardan oluşan Gardenya Sokağı esnafı ile kahvaltıda bir araya gelen Başkan Yılmaz, daha sonra ise Millet Mahallesi Kapalı Pazar Alanı esnafını ziyaret etti. İş hayatında kadınların sayısının her geçen gün artmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yılmaz, “Kadının dahil olmadığı bir projenin bir çalışmanın veya toplumun tam anlamıyla kalkınması mümkün değildir. Kadın olmazsa sacayağının birisi eksik kalacaktır. Bu düşünceyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Güçlü bir Türkiye üç temel üzerinde yükselir: Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum’ sözlerini kendimize şiar edinerek kadınları öncelikli hizmet gruplarımız arasına aldık. Kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayatta daha aktif rol almalarının, kentin iyileşmesi ve huzurun artması adına önemli olduğunu düşünüyoruz. Güçlü bir Yıldırım'ın; güçlü kadın, güçlü toplum mottosuyla oluşacağına inanıyoruz” dedi.

KADIN GİRİŞİMCİLERE TAM DESTEK

Güçlü, marka değeri yüksek, üretimde öncü Yıldırım’ın ancak kadınların katılımıyla mümkün olduğuna işaret eden Başkan Yılmaz, “Kadınların ekonomik açıdan güçlenmeleri, ev ekonomilerine destek olabilmeleri, meslek edinmeleri ve sosyalleşmeleri için eğitim ve girişimcilik merkezleri kurduk ve 55 farklı branşta kadınlara eğitim veriyoruz. Kurduğumuz kooperatiflerle kadının sosyal ve ekonomik hayattaki rolünü güçlendiriyoruz. Bu bölgedeki girişimci kadınlarımıza her türlü desteği sağlayacağız” diye konuştu.

ESNAFA DUYARLILIK ÇAĞRISI

Daha sonra Millet Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nda faaliyet gösteren esnafı ziyaret eden Başkan Yılmaz, hayırlı işler temennisinde bulundu. Yıldırımlıların ve esnafın hijyenik koşullar altında, güvenli alışveriş yapabilmesi adına ilçeye modern konforlu pazar alanları kazandırdıklarını aktaran Yılmaz, “Günlük yaşamın bir parçası olan pazar alışverişini karmaşa ve sağlıksız ortamlardan modern mekânlara taşıyoruz. Mevcut pazaryerlerimizi de ilçemize yakışır hale getiriyoruz. Bunları hem hemşehrilerimiz hem de esnafımız rahat etsin diye yapıyoruz. Bizim esnaflık anlayışımızın temelinde ahilik kültürü bulunuyor. Esnafımızdan istirhamımız bu kültüre uygun şekilde hemşerilerimize yardımcı olmaları, kural ve kaidelere karşı hassas davranmaları” ifadelerini kullandı.