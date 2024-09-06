Bunlar da ilginizi çekebilir

Yerleşim yerine yakın konumdaki fındıklık yangını çevredeki konutlara ve diğer yapılara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale etti.

Düzce Kuzey Çevre yolu Muncurlu Köyü mevkiinde fındık ağaçları bulunan arazide bilinmeyen sebeple yangın meydana geldi. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de fındık ağaçlarının olduğu bölgede yangın çıktı.