Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da gerçekleştirilen 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni ve Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi'ne (ETAK 24) katıldı.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni" ile "Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi"ndeki konuşmasında, 5'incisi düzenlenen uluslararası zirveye katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Akademik çalışmaları tebliğleri, tecrübe ve birikimleriyle dinleyicileri aydınlatacak tüm katılımcılara şükranlarını sunduğunu belirten Erdoğan, "2024-2025 eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve eğitim camiamız için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Pazartesi günü okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerimiz için düzenlediğimiz uyum programlarıyla yeni eğitim öğretim yılına başladık. Diğer öğrencilerimiz ise 9 Eylül Pazartesi günü okullarına kavuşuyorlar. Yaklaşık üç aylık yaz tatilinin ardından yüreklerinde okul heyecanı taşıyan tüm yavrularımızı sevgiyle kucaklıyor, Rabb'imden hepsine üstün başarılar niyaz ediyorum." diye konuştu.

Erdoğan; Anadolu'nun dört bir yanında, tüm il ve ilçelerde, köylerden kasabalara kadar vatanın her köşesinde maarifi yüceltmek için emek veren eğitim çalışanlarını da selamladı.

Türkiye'yi yüceltmek ve ilelebet payidar kılma mücadelede canlarını ortaya koyan kesimlerden birinin de öğretmenler olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehit öğretmenlerimizi özellikle de Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın gibi genç yaşta terör örgütlerinin hain saldırılarıyla bizden koparılan eğitim neferlerimizi rahmetle yad ediyorum. Aynı şekilde 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimizi de unutmayacağımızı, hatıralarını daima yaşatacağımızı bir kez daha ifade ediyorum. Rabb'im hepsinin ruhunu şad, mekânlarını cennet eylesin diyorum" dedi.