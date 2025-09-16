Düzce İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgilere göre, Düzce'de merkez ilçeye bağlı Doğanlı Köyü’nde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, İstanbul’dan Düzce’ye uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgiye ulaşıldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonla K.Ö. (Pendik-2007 doğumlu) ve A.D. (Üsküdar-2008 doğumlu) isimli şahıslar yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 800 bin TL olan 164,7 gram kokain ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.