Düzce-Yığılca yolundaki çukurlar sürücüleri zor durumda bıraktı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce-Yığılca yolu Nuhlar Sapağı mevkisinde oluşan derin çukurlar, sürücülere zor anlar yaşattı.

Yol üzerindeki bozulmalar nedeniyle çok sayıda araç ilerleyemez hale gelirken, yaklaşık 25 aracın lastik ve jantlarında hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, özellikle akşam saatlerinde fark edilmesi güç olan çukurlar nedeniyle sürücüler art arda mağduriyet yaşadı. Bazı araçlar yolda kalırken, trafikte kısa süreli aksamalar meydana geldi.

Vatandaşlar, bölgede yeterli uyarı levhası ve güvenlik önlemi bulunmadığını belirterek duruma tepki gösterdi. Sürücüler, olası kazaların önüne geçilmesi için yolun acilen onarılmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Yetkililerin, yaşanan mağduriyetlerin ardından bölgede inceleme yaparak hasar gören yol kesiminde en kısa sürede çalışma başlatmasının beklendiği bildirildi.