Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, 'Korkma! Gençliğin Ruhu Burada!' temasıyla Artvin il genelinde ortaokullar arasında İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması il finali büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Öğrenciler, İstiklal Marşı'nın anlamını ve taşıdığı millî ruhu en etkileyici şekilde yansıtabilmek için sahnede performans sergiledi.

Yarışmada öğrenciler; şiire hâkimiyet, beden dili, vurgu ve tonlama, Türkçeyi doğru ve etkili kullanma ile doğru telaffuz kriterleri doğrultusunda jüri üyeleri tarafından titizlikle değerlendirildi.

Jüri değerlendirmesi sonucunda Borçka Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Elif Şeyma Kara il birincisi oldu. Dereceye giren ve yarışmaya katılan tüm öğrencilere katılım belgeleri İl Millî Eğitim Müdürü Fahri Acar tarafından takdim edildi. Ayrıca jüri üyelerine katkılarından dolayı teşekkür belgeleri sunuldu.

Program sonunda yarışmaya katılan tüm öğrenciler tebrik edilirken, il birincisi olan öğrenci Artvin'i ülke genelinde düzenlenecek final yarışmasında temsil etme hakkı kazandı.

Öğrencilerin millî ve manevi değerlere olan bağlılıklarını güçlendiren, özgüvenlerini artıran ve kültürel farkındalıklarını pekiştiren etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.