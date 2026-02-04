Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi'nin 103. yılı kapsamında 'Mübadil Öyküleri' Bursa'nın Mudanya ilçesinde tiyatro oyunu sahnelendi. Neo Sahne'deki etkinlikte yönetmenliğini Mehmet Tamer Uyar'ın yaptığı oyun, izleyicilere göç dönemindeki zorlukları ve umutları duygusal bir dille aktardı.
BURSA (İGFA) - Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi'nin 103. yılı etkinlikleri kapsamında 'Mübadil Öyküleri' adlı tiyatro oyunu sahnelendi.
Neo Sahne Tiyatro Topluluğu tarafından Neo Sahne'de izleyiciyle buluşturulan oyun, Türkiye ile Yunanistan arasında 30 Ocak 1923'te imzalanan Türk-Rum Nüfus Mübadelesi Anlaşması'nın ardından zorunlu göçe tabi tutulan insanların yaşadıkları zorlukları konu alan oyun izleyenlere duygusal anlar yaşattı.
Mehmet Tamer Uyar'ın yönetmenliğini üstlendiği oyunda, mübadele sürecinde yaşanan acılar, göç edenlerin umutları ve özlemleri sahneye taşındı.
Yoğun ilgi gören oyunun, önümüzdeki günlerde de yeniden sahnelenmesi bekleniyor.