Bursa'da İnegöl Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve Kariyer ve İstihdam Merkezi (KİM-O), 2025 yılı boyunca iş arayan vatandaşlar ile personel ihtiyacı bulunan firmaları buluşturmaya devam ederek istihdama önemli katkılar sundu. 886 kişi, KİM-O aracılığıyla iş buldu.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi, kurulduğu günden bu yana 'Güçlü İş Birlikleriyle Güçlü İstihdam' sloganıyla hem iş arayanlara hem de iş verenlere fırsatlar sunmaya devam ediyor.

İnegöl'de iş gücü arzı ile iş gücü talebini etkin bir şekilde buluşturmak amacıyla kurulan bu merkez, iş arayan bireylerin yetkinliklerini ve niteliklerini analiz ederek uygun iş fırsatlarıyla eşleştiriyor. Aynı zamanda firmaların personel ihtiyaçlarına hızlı, verimli ve sürdürülebilir çözümler sunan ve kısa adı KİM-O olarak adlandırılan Kariyer ve İstihdam Merkezi, 2025 yılında da şehrin üretim gücüne ve istihdamına önemli katkılar sundu.

KİM-O HANGİ HİZMETLERİ SUNUYOR

İnegöl Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi (KİM-O), iş hayatına adım atmak isteyen herkes için yepyeni bir kapı aralarken, merkezde iş bulmanın yanı sıra; istihdam danışmanlığı, kariyer gelişim hizmetleri, meslek edindirme programları, staj ve genç istihdam programları, girişimcilik danışmanlığı, kariyer günleri, kadın istihdamı ve kariyer destek programı, toplumsal eğitim ile gelişim ve farkındalık programı alanlarında da hizmet veriliyor.

2025 YILINDA 886 KİŞİ KİM-O İLE İŞ SAHİBİ OLDU

Kariyer ve İstihdam Merkezi'nde 2025 yılı boyunca yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 2.398 başvuru alınırken, bu başvurular doğrultusunda 886 vatandaşın istihdamına aracılık edildi. İş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda hareket eden KİM-O, farklı sektörlerden 43 firma ile istihdam görüşmesi gerçekleştirdi. Ayrıca 2025 yılı içerisinde 2 toplu alım programı düzenlenerek, çok sayıda vatandaşın aynı anda işverenlerle birebir görüşme yapması sağlandı. Bu programlar sayesinde hem firmaların personel ihtiyacı karşılandı hem de iş arayan vatandaşlara hızlı ve doğrudan istihdam imkanı sunuldu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, KİM-O'nun hem vatandaşların iş bulma sürecine destek olduğunu hem de firmaların nitelikli iş gücüne ulaşmasına katkı sağladığını kaydetti.

Belediye olarak istihdamı, sosyal belediyeciliğin en önemli başlıklarından biri olarak gördüklerini ifade eden Başkan Taban, 'Kariyer ve İstihdam Merkezimiz aracılığıyla iş arayan hemşerilerimiz ile personel ihtiyacı olan firmalarımız arasında güçlü bir köprü kuruyoruz. 2025 yılı boyunca 886 vatandaşımızın iş sahibi olmasına vesile olmak, doğru bir yolda ilerlediğimizin en somut göstergesidir. Önümüzdeki süreçte de hemşerilerimizin istihdamını artıracak, firmalarımızı destekleyecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz' diye konuştu.