Maltepe Belediyesi, ilçedeki cami ve mescitlerde kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıyor. Çalışmalarla Maltepelilerin ibadetlerini hijyenik ortamlarda gerçekleştirmesi amaçlanıyor. Ekipler tüm ibadethaneleri eş zamanlı temizliyor.

Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda ibadethanlerin, pencereler, kapı pervazları, ahşap bölümler, ayakkabılıklar, mermer yüzeyler, süslemeler ve duvarları titizlikle temizlenerek dezenfekte ediliyor.

Ekipler temizlik çalışmalarını tüm ibadethanelerde eş zamanlı sürdürmeye devam ediyor.