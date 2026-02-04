Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde 17 ilçedeki cami ve mescitlerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

BURSA (İGFA) - 11 Ayın Sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini daha temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmesi için kent genelindeki cami ve mescitlerde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

6 ekip ve 18 personel tarafından Bursa'daki toplam 1100 cami ve mescitte temizlik yapılıyor.

Camilerin iç mekanlarını baştan aşağı temizleyen ekipler, halıları da hijyen kurallarına uygun şekilde dezenfekte ediyor. Kapı, pencere ve ayakkabılık gibi cami içerisindeki ortak kullanım alanlarını da titizlikle temizleyen ekipler, özel olarak sıkılan hoş kokularla camileri ibadete hazır hale getiriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin cami temizliği, başta cami görevlileri olmak üzere vatandaşlar tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, vatandaşların Ramazan ayının ruhuna uygun olarak temiz ve huzurlu bir ortamda ibadet etmelerini sağlamak için istediklerini ifade etti.