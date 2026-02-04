Ankara Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Keçiören Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında belediye şirket personelinin 2026 yılı maaş artış oranlarını açıkladı.

BAŞKAN ÖZARSLAN'DAN PERSONELİN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN MAAŞ ZAMMI

ANKARA (İGFA) - Buna göre şirket işçilerinin maaşlarına ortalama yüzde 30,9 zam yapılırken, en düşük maaş 36 bin 451 TL'den 47 bin 304 TL'ye, en yüksek maaş ise 52 bin 231 TL'den 68 bin 369 TL'ye yükseltildi.

Başkan Özarslan, ayrıca çalışanlara Ramazan Bayramı öncesi 4 bin TL, Kurban Bayramı öncesi ise 6 bin TL bayram hediyesi verileceğini duyurdu.

Belediye önünde düzenlenen törenle işçiler zam oranlarını öğrenmenin sevincini yaşadı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa; Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'ın yanı sıra Hizmet İş Sendikası Genel Sekreteri Mehmet Yeşilyurt, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, sendika temsilcileri ve belediye işçileri katıldı. Davullu zurnalı törende zam miktarını öğrenerek büyük sevinç yaşayan işçiler halay çekerek kutlama yaptı. Başkan Özarslan da işçilerle halay çekerek onların mutluluğuna ortak oldu.

'ORTALAMA YÜZDE 30,9 ZAM YAPTIK'

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, işçilere hitaben yaptığı konuşmada belediyenin imkânlarını zorlayarak ortalama yüzde 30,9 maaş zammı yaptıklarını açıkladı. Buna göre en düşük maaş 36 bin 451 TL'den 47 bin 304 TL'ye, en yüksek maaş ise 52 bin 231 TL'den 68 bin 369 TL'ye yükseldi.

Başkan Özarslan, 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir anlayışıyla çalışıyoruz. Bütün personelim benim yol arkadaşım, kardeşimdir. Kimsenin kimseden üstünlüğü yoktur' dedi. Ayrıca işçilere Ramazan Bayramı öncesi 4 bin TL, Kurban Bayramı öncesi 6 bin TL bayram hediyesi verileceğini duyurdu.

'EMEKÇİNİN HAKKINI GÖZETEN BELEDİYE BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Hizmet İş Sendikası Genel Sekreteri Mehmet Yeşilyurt ise konuşmasında yapılan zam oranıyla ilgili Başkan Özarslan'a teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

Hizmet İş Sendikası Genel Sekreteri Mehmet Yeşilyurt, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'ın göreve başladığı günden bu yana hem vatandaşlarla hem de belediye çalışanlarıyla güçlü bir bağ kurduğunu belirterek teşekkür etti. Özarslan'ın emekçinin hakkını gözeten, samimi ve kardeşçe yaklaşım sergilediğini vurgulayan Yeşilyurt, 'Başkanımız bizleri mutlu ediyorsa, biz de Keçiörenliyi mutlu etmek zorundayız. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın' dedi. Ayrıca Genel Başkan Mahmut Arslan'ın selamlarını iletti.