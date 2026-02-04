2003 yılından bu yana Türkçe edebiyata çağdaş ve özgün eserler kazandırmak amacıyla düzenlenen Tudem Edebiyat Ödülleri'nin 24.'sü, çocuk edebiyatı alanında ve bölümlü kısa roman dalında gerçekleştirilecek. Yarışma için son katılım tarihi 1 Kasım 2026.

İZMİR (İGFA) - 7-9 yaş grubu çocukların kendi kendine okuyabileceği; bölümlere ayrılmış, sade, edebî ve anlaşılır bir dille yazılmış dosyaların kabul edileceği yarışma; çocuklar için kalem oynatan yazar ve yazar adaylarının dosyalarını yayımlatabilmeleri için önemli bir fırsat sunuyor.



24. Tudem Edebiyat Ödülleri'nin seçici kurulu; çocuk ve gençlik edebiyatımızın gelişimine büyük katkı sunan akademisyen, yazar, editör gibi farklı disiplinlerden gelen değerli isimleri bir araya getiriyor: 2026 seçici kurulu Burcu Aktaş, Canan Aslan, Dilge Güney, Mavisel Yener ve Zeynep Alpaslan'dan oluşuyor.



Son katılım tarihi 1 Kasım 2026 olan 24. Tudem Edebiyat Ödülleri'nde dereceye giren dosyaların 2027 yılının mart ayında duyurulması öngörülüyor.

Yarışmada birinciye 35.000 TL, ikinciye 30.000 TL, üçüncüye 25.000 TL para ödülü verilecek.

Kuruluşunun 41. yılını geride bırakan Tudem Yayın Grubu'nun köklü yayıncılık birikiminin en değerli meyvelerinden biri olan Tudem Edebiyat Ödülleri, tarafsız duruşu ve nitelikli eserleri ön plana çıkaran yapısıyla edebiyat dünyamızda önemli bir misyon üstleniyor.

24 yıllık yarışma geleneğinde masaldan romana, gülmece öyküden tiyatro oyununa uzanarak, Türkçe edebiyatımızda eksikliği hissedilen türlere eğilmeyi kendine ilke edinen Tudem Edebiyat Ödülleri, gelecek yarışmalarda yeni keşifler sunmaya devam edecek.

Şartname için tıklayın: www.tudem.com