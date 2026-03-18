İstanbul Maltepe Belediyesi, İleri yaşta sağlıklı ve aktif yaşama dikkat çekmek için 'Yıllar Artarken Anlam Derinleşir: Aktif ve Onurlu Yaşlanmak' semineri düzenledi.

İSTANBUL (İGFA) - Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında düzenlenen seminer, Altınyıllar Yaşam Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Berfin Varışlı, sağlıklı yaş alma, yaşam kalitesinin korunması ve ileri yaşlarda aktif kalmanın önemi üzerine kapsamlı bir söyleşi gerçekleştirdi.

Varışlı, yaşlanma sürecinin yalnızca biyolojik değil, aynı zamanda sosyal ve psikolojik yönleriyle ele alınması gerektiğini vurguladı.

Katılımcılar, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve aktif yaşamın sürdürülebilirliği konularında Doç. Dr. Berfin Varışlı'ya soru sorma fırsatı da buldu. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Gülay Kılıç, etkinlik sonunda Doç. Dr. Berfin Varışlı'ya katkılarından dolayı çiçek takdim etti.