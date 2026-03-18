Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri Arefe ve Ramazan Bayramı öncesi başlattığı temizlik çalışmalarıyla mezarlıklar ve camiler başta olmak üzere şehrin birçok bölgesini pırıl pırıl yaptı.

ORDU (İGFA) - Parklar ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri Ramazan Bayramı öncesi kent genelinde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Ekipler, vatandaşların kabir ziyaretlerini rahat yapabilmesi için mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Camilerde de temizlik çalışması yürüten ekipler, ibadethanelerin iç ve dış mekanlarını tertemiz yaptı.

Bayram dolayısıyla vatandaşların sıklıkla kullanması beklenen cadde ve sokaklar ile turistik bölgelerde de çalışma yapan Büyükşehir ekipleri bu alanlarda yaptığı süpürme ve yıkamalarla kenti Bayrama hazır hale getirdi.