CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, 19 Mart süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda CHP'linin gözaltı ve tutuklamalarını 'millet iradesine karşı bir operasyonlar silsilesi' olarak nitelendirdi.

BURSA (İGFA) - CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, 19 Mart'ın 1. yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yaparak, son bir yıldır devam eden soruşturmaları ve yargı süreçlerini değerlendirdi. Yeşiltaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra birçok partili belediye başkanı ve CHP üyesinin hukuksuz bir şekilde hedef alındığını belirtti.

Başkan Yeşiltaş, 'Bu süreç, Ekrem İmamoğlu'nu hapse atmayı hedefleyen, CHP'yi durdurmaya yönelik ve özü itibarıyla millete karşı bir duruş anlamı taşıyan bir operasyonlar silsilesidir' dedi. Açıklamasında partinin adil ve demokratik bir Türkiye mücadelesine devam ettiğini vurgulayan Yeşiltaş, 'CHP, 2019 yerel seçimlerinde Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok büyükşehir belediyesini kazanmış ve 2024 seçimleriyle Türkiye'nin birinci partisi olmuştur. 6 Mayıs 2019'dan itibaren, İstanbul seçimlerinin iptali ve belediyelere yönelik idari, mali engellerin uygulanması gibi adımların, CHP'nin çalışmalarını durdurmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Belediyelerimiz millete hizmet için tüm imkanlarıyla çalışmış, karalamalar ve iftiralara rağmen halkın gözündeki umuda layık olabilmek için mücadele etmiştir.' dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve diğer seçilmiş belediye başkanlarının, partili yol arkadaşlarıyla birlikte hukuksuzca hedef alındığını vurguladı.

Yeşiltaş, mesajını şöyle noktaladı:

'Türkiye için artık geri dönüş yoktur. Milletten korkanlar kaybedecek, millete koşanlar kazanacaktır. Hukuka aykırı olarak düzenlenen bu kumpasa karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Adaleti, demokrasiyi ve Atatürk'ün emaneti Cumhuriyeti son nefesimize kadar koruyacağız.'