Bunlar da ilginizi çekebilir

Türk basını bir değerini kaybetti, Gazeteci Altan Öymen vefat etti

Yangın, ekipler ve vatandaşların iş birliğiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Can kaybı ya da yaralanma olmazken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İtfaiyeye destek veren mahalle sakinleri, insan zinciri oluşturarak alevlerin yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek için yoğun çaba gösterdi.

Düzce’nin Konuralp Tepecik Mahallesi’nde çıkan örtü yangını, itfaiye ekipleri ve vatandaşların ortak çabasıyla kontrol altına alındı. Yangının nedeni araştırılıyor. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’nin Konuralp bölgesi Tepecik Mahallesi kırsalında otluk alanda başlayan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle çalılık ve ağaçlık alana yayıldı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.