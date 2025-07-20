Orman Genel Müdürlüğü, İzmir Bergama’daki orman dışı yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Bilecik Merkez ve Sakarya Geyve’de başlayan yangınlara müdahale devam ediyorİZMİR (İGFA) - Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir’in Bergama ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangının kontrol altına alındığını duyururken, Bilecik Merkez ve Sakarya’nın Geyve ilçesinde orman dışı alanlarda başlayan yangınlara müdahalenin devam ettiği belirtildi.

Müdürlük, bugün Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen dört yangının tamamının orman dışı alanlarda başladığını vurguladı.

https://twitter.com/OGMgovtr/status/1946946164588253591

Vatandaşlara #YeşilVatan için duyarlılık çağrısı yapan Orman Genel Müdürlüğü, “Geleceğimizi ateşe atmayalım,” uyarısında bulundu.

Yangınlara 5 uçak, 10 helikopter, 58 arazöz ve 355 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor.