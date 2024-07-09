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Yapılan aramalarda cep telefonu, 63 adet kaçak elektronik sigara, 10 adet kaçak elektronik sigara kartuşu, 390 adet kaçak ilaç, 10 paket kaçak sigara ve 232 adet kaçak puro ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon neticesinde 6 şüpheli şahıs yakalandı. Sefer Demir / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Düzce'de İl Emniyet Müdülrüğü KOM ekipleri operasyon düzenledi.